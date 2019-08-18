Лосано будет получать в «Наполи» € 4 млн в год
Полузащитник ПСВ Ирвин Лосано вплотную подошёл к своему переходу в «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.
Уже во вторник, 20 августа, 24-летний мексиканец прибудет в Рим, а на следующий день, 21 августа, пройдёт медосмотр в клинике Villa Stuart.
Если медкомиссия не выявит никаких нарушений, тогда переход будет окончательно осуществлён. В «Наполи» Лосано будет получать € 4 млн в год плюс бонусы. За самого же игрока «Наполи» заплатит ПСВ 42 € млн.
Лосано перешёл в ПСВ летом 2017 года из «Пачуки». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 24-летний мексиканец принял участие в 30 матчах голландского национального чемпионата (все — в основе), стал автором 17 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
«Наполи» согласовал трансфер Лосано за € 42 млн
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