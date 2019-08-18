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«Интер» интересуется Фернандо Льоренте

«Интер» интересуется Фернандо Льоренте
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте заинтересовал внимание «Интера». На данный момент 34-летний испанец находится в статусе свободного агента.

Миланский клуб переключил внимание на Льоренте после того, как Эдин Джеко решил продлить свой контракт с «Ромой». Главный тренер «Интера» Антонио Конте хорошо знаком с Фернандо по работе в «Ювентусе».

Футболист также ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентиной».

За годы своей карьеры Фернандо отыграл за «Басконию», «Бильбао Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Суонси Сити», «Тоттенхэм». В сборную Испании призывался в последний раз в 2013 году. В 2010 году выиграл чемпионат мира в ЮАР, а в 2012 году стал чемпионом Европы. Всего за свою карьеру Льоренте провел 614 матчей, в которых забил 196 мячей.

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