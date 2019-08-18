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Димидко: ухожу из «Арарата». У клуба нет денег

Димидко: ухожу из «Арарата». У клуба нет денег
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Бывший защитник московского «Динамо» и хабаровского СКА Александр Димидко сообщил, что собирается уходить из московского «Арарата».

«Я намерен разорвать контракт. Ухожу из «Арарата». У клуба нет финансирования. Подпитки от руководства нет. Углубляться в детали не буду.

Решение только принял, поэтому ни с кем по поводу трудоустройства ещё не общался. Когда уходил из «Химок», то варианты имелись, но тогда принял предложение от «Арарата». Надеюсь, до конца трансферного окна предложения будут.

Я поступил на тренерские курсы, но чувствую в себе силы для того, чтобы ещё поиграть. Приоритет — ФНЛ», – приводит слова Димидко «Матч ТВ».

Московский «Арарат» занимает 3-е место после 5 туров в первенстве зоны «Центр» ПФЛ. Клуб также прошёл три стадии в Кубке России и в 1/32 финала встретится с «Нижним Новгородом».

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