Димидко: ухожу из «Арарата». У клуба нет денег

Бывший защитник московского «Динамо» и хабаровского СКА Александр Димидко сообщил, что собирается уходить из московского «Арарата».



«Я намерен разорвать контракт. Ухожу из «Арарата». У клуба нет финансирования. Подпитки от руководства нет. Углубляться в детали не буду.



Решение только принял, поэтому ни с кем по поводу трудоустройства ещё не общался. Когда уходил из «Химок», то варианты имелись, но тогда принял предложение от «Арарата». Надеюсь, до конца трансферного окна предложения будут.



Я поступил на тренерские курсы, но чувствую в себе силы для того, чтобы ещё поиграть. Приоритет — ФНЛ», – приводит слова Димидко «Матч ТВ».

Московский «Арарат» занимает 3-е место после 5 туров в первенстве зоны «Центр» ПФЛ. Клуб также прошёл три стадии в Кубке России и в 1/32 финала встретится с «Нижним Новгородом».