Ван Перси: мы с «Арсеналом» были женаты, но через восемь лет жена устала от меня

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал, почему решил уйти из лондонского клуба в 2012 году. Напомним, голландский игрок выступал за «Арсенал» с 2004 по 2012 год.
«Наши отношения с „Арсеналом“ можно сравнить с отношениями женатой пары. Мы с „Арсеналом“ были женаты на протяжении восьми лет. Через восемь лет моя жена устала от меня. Это факт. „Арсенал“ так и не предложил мне новый контракт. Тогда я должен был осмотреться. Я был полон амбиций и хотел выиграть лигу. Это жизнь.
У меня было три варианта с продолжением карьеры. Один вариант за границей быстро отпал. Тогда остались „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“. Перед переходом многие вещи остаются за кулисами. Один из фактов в том, что «Арсенал» от меня устал. Он не предложил мне новый контракт, и это стало отправной точкой», — приводит слова ван Перси Mirror.
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