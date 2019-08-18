Каземиро: Бэйл должен играть в «Реале»

Полузащитник «Реала» Каземиро отметил, что валлийский нападающий Гарет Бэйл должен остаться в мадридской команде.
«Он помог нам завоевать титулы, он многое сделал для команды. Гарет уважает каждого из нас. Он должен играть в „Реале“. Бэйл отличный футболист, он крайне важен для команды», — приводит слова Каземиро Goal.com.
Ранее сообщалось, что Бэйл может перейти в китайский клуб «Цзянсу Сунин», однако трансфер футболиста сорвался. Позже появилась информация, что в «Реале» надеются продать Бэйла в один из английских клубов. При этом с продажи футболиста мадридский клуб намерен получить не менее € 65 млн.
Бэйл является самым высокооплачиваемым футболистом «Реала». Зарплата валлийца в испанском клубе составляет € 17 млн в год. Контракт игрока действует до лета 2022 года.
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