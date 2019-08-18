Санчес заинтересован в переходе в «Интер», клуб начал переговоры с «МЮ»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заинтересован в продолжении карьеры в миланском «Интере». Агент игрока уже провёл переговоры с итальянским клубом, сообщает Sky Sport Italia.
Представители «Интера» со вчерашнего дня находятся в Великобритании, где пытаются согласовать условия сделки с руководством «красных дьяволов». Речь идёт о полноценном трансфере, а не об аренде.
Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».
В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контракт чилийца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
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