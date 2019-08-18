Защитник «Сочи» Иван Новосельцев стал отцом. Жена футболиста Катерина Кейру накануне родила сына.



«Урааааа! Я стала мамой. Мои дорогие друзья, подписчики, делюсь с вами самой радостной для меня новостью — человек родился! Моему счастью нет предела! Мой богатырь, мой лучик света. Теперь началась новая глава в моей жизни, которую сопровождает пухлые щёчки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, всё такое сладкое, что никакого сахара не надо. Любимый мой мальчик, добро пожаловать в семью», — написала Кейру на странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Катерины Кейру в «Инстаграме».

Напомним, на данный момент Кейру и Новосельцев являются участниками бракоразводного процесса. 7 августа состоялось очередное заседание по рассмотрению исков Кейру к супругу о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов.