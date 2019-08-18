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Манчини: Балотелли в «Брешии»? Всё зависит от него, я ничего не могу сделать

Манчини: Балотелли в «Брешии»? Всё зависит от него, я ничего не могу сделать
Футбол / Италия 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о возможном переходе нападающего Марио Балотелли в «Брешию».

«Странно, что в 29 лет он второй год подряд не знает, за какую команду будет играть в предстоящем сезоне за несколько дней до закрытия трансферного окна. Балотелли даже не проводил регулярную предсезонную подготовку, это ненормально.

«Брешия»? Думаю, всё зависит от Балотелли. Я люблю его, но больше ничего не могу для него сделать. Марио необходимо многое доказать, но он сам должен этого хотеть", — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Балотелли подпишет контракт с клубом «Брешия», рассчитанный на три сезона. По условиям соглашения, форвард будет получать фиксированный годовой оклад в размере € 1 млн, который сможет увеличиваться до € 3 млн за счёт бонусов.

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