Рамос — об удалении Модрича: если такие решения защищают футбол, то это хорошо

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался об удалении полузащитника «сливочных» Луки Модрича в матче 1-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:1). Напомним, хорватский футболист получил прямую красную карточку за фол на хавбеке «Сельты» Денисе Суаресе. Главный арбитр встречи принял это решение после просмотра видеоповтора.



«Всё, что было создано для защиты футбола, идёт ему на благо. В матче с „Сельтой“ решение было против нас. В итоге мы лишились одного игрока. Не думаю, что у Модрича были плохие намерения, но он опоздал, и у арбитра возникли сомнения. Он поговорил с другими официальными лицами и принял такое решение. VAR существует для того, чтобы помогать нам, и если эти решения защищают футбол, то это хорошо», — приводит слова Рамоса Sport.es.



Лука выступает за «Реал» с 2012 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку