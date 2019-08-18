Жиру: уверен, что «Челси» сможет побороться за трофеи
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру считает, что нынешний состав команды способен бороться за трофеи.
«Этот состав очень силён, тут оптимальное сочетание игроков и очень высокий уровень профессионалов. Я не волнуюсь, думаю, у команды потрясающий настрой. Мы все смотрим в одном направлении, у нас единые цели, и я уверен, что мы сможем побороться за трофеи. Мы с надеждой смотрим в будущее. Нам будет очень важно победить в первом домашнем матче», — приводит слова Жиру пресс-служба лондонского клуба.
На старте нынешнего сезона «Челси» потерпел разгром со счётом 0:4 в выездной встрече 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» и проиграл «Ливерпулю» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, 4:5 — по пенальти).
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