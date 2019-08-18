Андреев: Семак вёл себя некрасиво, позиция комитета по этике будет принципиальна

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Напомним, после финального свиска Семак попросил своего ассистента Виллиама де Оливейру не разговаривать с судьями.
«Конечно, некрасиво все это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он ещё молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне. Очень плохо… Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК», — приводит слова Андреева Sport24.
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место. В 7-м туре Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с «Уфой», а команда из Грозного 25-го в гостях встретится с московским ЦСКА.
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