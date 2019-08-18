Левандовски: не думаю, что Коутиньо надо много времени для адаптации в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что полузащитник Филиппе Коутиньо сможет быстро вписаться в схему немецкой команды. Напомним, накануне «Бавария» объявила о договорённости с «Барселоной» о переходе Коутиньо на правах аренды. 27-летний бразильский футболист будет выступать в составе мюнхенского клуба до конца сезона-2019/20.



«Не думаю, что Коутиньо понадобится много времени, чтобы адаптироваться к „Баварии“ и стилю команды. Он их тех футболистов, кто умеет быстро осваиваться в новом коллективе», — приводит слова Левандовского Goal.com.



Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.