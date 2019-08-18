Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.



Ранее сообщалось, что агент Санчеса провёл переговоры с представителями «Интера» и согласовал условия личного контракта форварда с миланским клубом. Однако, по информации источника, Маротта в последний момент отказался от перехода Санчеса. При этом причины отказа от трансфера остаются неизвестными.



Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт чилийца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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