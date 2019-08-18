Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.
Ранее сообщалось, что агент Санчеса провёл переговоры с представителями «Интера» и согласовал условия личного контракта форварда с миланским клубом. Однако, по информации источника, Маротта в последний момент отказался от перехода Санчеса. При этом причины отказа от трансфера остаются неизвестными.
Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт чилийца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 18 августа 2019
-
12:46
-
12:34
-
12:34
-
12:15
-
12:06
-
12:03
-
11:46
-
11:45
-
11:39
-
11:22
-
11:08
-
11:06
-
11:00
-
10:49
-
10:28
-
10:25
-
10:16
-
10:13
-
10:03
-
09:51
-
09:47
-
09:35
-
09:33
-
09:23
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:29
-
06:50
-
06:42
-
06:32
-
06:20
-
05:48
-
05:33
-
04:59