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«Луч» разгромил «Факел» в домашнем матче ФНЛ

«Луч» разгромил «Факел» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Луча» Александр Кутьин. Во втором тайме, на 64-й минуте, форвард Руслан Гордиенко удвоил преимущество владивостокской команды в счёте. Через 9 минут нападающий «Луча» Саид Алиев довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Факел» продлил серию без побед в ФНЛ до 3 матчей.

«Луч» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший 19 очков в 8 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
18 августа 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 – Кутьин – 2, 2:0 – Гордиенко – 64, 3:0 – Алиев – 73
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