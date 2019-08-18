«Луч» разгромил «Факел» в домашнем матче ФНЛ
В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Луча» Александр Кутьин. Во втором тайме, на 64-й минуте, форвард Руслан Гордиенко удвоил преимущество владивостокской команды в счёте. Через 9 минут нападающий «Луча» Саид Алиев довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Факел» продлил серию без побед в ФНЛ до 3 матчей.
«Луч» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший 19 очков в 8 матчах.
- 18 августа 2019
-
12:46
-
12:34
-
12:34
-
12:15
-
12:06
-
12:03
-
11:46
-
11:45
-
11:39
-
11:22
-
11:08
-
11:06
-
11:00
-
10:49
-
10:28
-
10:25
-
10:16
-
10:13
-
10:03
-
09:51
-
09:47
-
09:35
-
09:33
-
09:23
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:29
-
06:50
-
06:42
-
06:32
-
06:20
-
05:48
-
05:33
-
04:59
Партнерский контент