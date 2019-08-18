«Луч» разгромил «Факел» в домашнем матче ФНЛ

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Луча» Александр Кутьин. Во втором тайме, на 64-й минуте, форвард Руслан Гордиенко удвоил преимущество владивостокской команды в счёте. Через 9 минут нападающий «Луча» Саид Алиев довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Факел» продлил серию без побед в ФНЛ до 3 матчей.



«Луч» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший 19 очков в 8 матчах.