«Наполи» планирует предложить «Интеру» за Икарди € 65 млн и Милика
Руководство «Наполи» хочет приобрести форварда миланского «Интера» Мауро Икарди до закрытия летнего трансферного окна. За 26-летнего аргентинца клуб из Неаполя собирается предложить € 65 млн и нападающего Аркадиуша Милика, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Приоритетным вариантом для Икарди является «Ювентус», который тоже заинтересован в его услугах. Ради перехода в стан туринцев игрок ранее этим летом отклонил предложения «Наполи» и «Ромы».
Сообщалось, что после приобретения «Интером» форварда Ромелу Лукаку у «Манчестер Юнайтед» позиция Мауро изменилась и он может рассмотреть вариант перехода не только в «Ювентус».
В минувшем сезоне Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.
Он должен был стать изгоем. Почему история Икарди закономерна
Где продолжит карьеру опальный аргентинец?
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