Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Московские «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником Франком Рибери. Оба клуба уже сделали предложения 36-летнему французу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Конкурентом красно-белых и бело-голубых в борьбе за Рибери является «Фиорентина». В последние часы итальянский клуб продвинулся в переговорах с агентом футболиста. Ожидается, что окончательное решение Франк примет в ближайшие дни.
С 2007 по 2019 год Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас хавбек является свободным агентом. В минувшем сезоне игрок забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что в услугах Франка заинтересован также московский «Локомотив».
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