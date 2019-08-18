Хавбек «Луча» Калугин получил серьёзную травму в матче с «Факелом»

Полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин получил серьёзную травму во время матча 9-го тура Футбольной национальной лиги с воронежским «Факелом» (3:0). 21-летний игрок был травмирован в результате столкновения с голкипером.
«К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй», — сказал главный тренер «Луча» Рустем Хузина на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на канале клуба в YouTube.
«Луч» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший 19 очков в 8 матчах.
- 18 августа 2019
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