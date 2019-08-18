Выиграй билеты на матч «Спартак» — ЦСКА!
«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш трёх пар билетов на домашний матч московского «Спартака» с ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки, которые будут подведены сегодня, 18 августа, в 18:15 мск.
Дерби «Спартака» и ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:00 мск. После пяти туров подопечные Олега Кононова с 8 очками занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, а команда Виктора Гончаренко, набрав 10 баллов, располагается на третьей позиции.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 18 августа 2019
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:30
-
14:07
-
13:48
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:00
-
12:46
-
12:34
-
12:34
-
12:15
-
12:06
-
12:03
-
11:46
-
11:45
-
11:39
-
11:22
-
11:08
-
11:06
-
11:00
-
10:49
-
10:28
-
10:25
-
10:16
Партнерский контент