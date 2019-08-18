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«Челси» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Челси» — «Лестер Сити»: прямой эфир матча начнётся 18 августа в 18:30

«Челси» — «Лестер Сити»: прямой эфир матча начнётся 18 августа в 18:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 18 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В роли его ассистентов выступят Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери – Оливер Лэнгфорд.

В 1-м туре Премьер-лиги «Челси» на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед со счётом 0:4, а „Лестер Сити“ сыграл вничью с „Вулверхэмптоном“ (0:0). Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.

Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».

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