Семак извинился за то, что назвал судей матча с «Ахматом» козлами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принёс извинения за своё поведение после домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

После финального свистка ассистент Семака Виллиам де Оливейра, начал что-то объяснять главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его помощнику. Главный тренер сине-бело-голубых оттолкнул бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!».

«Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что моё излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем — здоровья и крепких нервов», — написал Семак на своей странице в «Инстаграме».