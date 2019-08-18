«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 72-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Евгений Марков, который заменил грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию на 68-й минуте. Ассистировал Маркову хавбек казанской команды Евгений Башкиров.



«Рубин» набрал 10 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (10) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 14 очков в 6 матчах. В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Арсенал» примет «Оренбург». Оба матча пройдут 25 августа.