Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 72-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Евгений Марков, который заменил грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию на 68-й минуте. Ассистировал Маркову хавбек казанской команды Евгений Башкиров.

«Рубин» набрал 10 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (10) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 14 очков в 6 матчах. В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Арсенал» примет «Оренбург». Оба матча пройдут 25 августа.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
18 августа 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Рубин
Казань
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Марков – 72
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент