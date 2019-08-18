«Уфа» — «Ростов»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 18 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Емельянов, Карп, Игбун, Гиоргобиани.



Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Йокич, Кротов, Голубев, Фольмер, Тилль, Козлов, Бизяк.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Попов, Зуев, Глебов, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Ерёменко, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Ростов» набрал 11 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (4) — на 13-м месте.