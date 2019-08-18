«Реал» планирует сделать ещё одно предложение о покупке Погба в ближайшее время

Руководство мадридского «Реала» предпримет ещё одну попытку приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба до закрытия летнего трансферного окна в Испании, сообщает The Times.

Маловероятно, что «красные дьяволы» согласятся продать 26-летнего игрока, поскольку в Англии трансферное окно уже закрыто. В этой ситуации манкунианцы не смогут приобрести замену французскому хавбеку как минимум до следующей зимы.

Ранее Погба открыто заявил, что хотел бы покинуть «Манчестер Юнайтед». Намерения футболиста подтвердил его агент Мино Райола.

«Реал» вёл переговоры о трансфере Поля в течение нескольких месяцев, но так и не сумел договориться с «МЮ». По информации СМИ, «красные дьяволы» требовали у «сливочных» за француза более € 150 млн.

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20 Погба стал автором двух результативных передач.