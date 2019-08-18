Миллер высказался о работе судей в матче «Зенит» — «Ахмат»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался о работе судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).
«Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие — нет», — приводит слова Миллера сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба раскритиковал работу бригады арбитров в матче с грозненским клубом, а главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак попросил своего ассистента Виллиама де Оливейру не разговаривать с судьями после игры.
«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 24 августа, а «Ахмат» проведёт 25 августа матч с ЦСКА.
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