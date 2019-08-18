Паршивлюк — об уходе из «Спартака»: был конфликт, переросший в нечто большее

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал об уходе из «Спартака» и «Ростова».
«Думаю, травмы не имели никакого отношения к моему уходу из «Спартака». За год до этого я отыграл сезон, забил два гола, отдал четыре голевые передачи, вызывался в сборную. Говорить о травмах в контексте того времени неправильно. Был конфликт, который перерос в нечто большее. На этом фоне оставалось выбрать — либо я, либо он. Понятно, что тренер на первом месте.
Что касается ухода из «Ростова», там у меня закончился контракт. Так получилось, что не продлили соглашение и поступило предложение от «Динамо». Мы сели с семьёй, всё взвесили. Это Москва, а дочке нужно идти в школу. Это был один из важнейших факторов. Удивился, когда прочитал, что «Ростов» предлагал мне пойти на понижение зарплаты. До цифр не дошло. С Карпиным остались в хороших отношениях.
Думаю, многие мальчики, которые занимаются футболом, были бы счастливы оказаться на моём месте. Я поиграл в больших командах, больших турнирах, выступал за сборную. Но всё равно у меня ещё впереди есть время в футболе, которое надеюсь пройти так, чтобы потом сказать: «Да, теперь моя карьера успешная».
Вернуться в сборную России — это одна из целей, которые держу в голове. Главный тренер сказал, что двери открыты для всех. Думаю, он просматривает все матчи. Всё только в моих руках и ногах», — сказал Паршивлюк в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сергей выступал за «Спартак» с 2007 по 2016 год. В составе «Ростова» хавбек отыграл последние два сезона.
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