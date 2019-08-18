Круговой был замечен в аэропорту Уфы за 15 минут до начала матча с «Ростовом»

Защитник «Уфы» Данил Круговой был замечен в местном аэропорту за 15 минут до начала домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Ранее появилась информация, что он продолжит карьеру в «Зените». На 21-летнего игрока претендует также московский ЦСКА.

Как сообщает Pro Sport Story, пресс-служба «Уфы» воздержалась от комментариев, ограничившись одной фразой: «Завтра всё узнаете».

Фото можно посмотреть на странице Pro Sport Story в «Инстаграме».

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2016 по 2018 год защитник выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего перешёл в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах чемпионата России.

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