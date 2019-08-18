Давиташвили: через месяц-полтора буду готов отвечать на вопросы на русском языке

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Я учу русский язык и сам, и с преподавателем. Через месяц-полтора готов отвечать на вопросы на русском языке. Я хочу забивать, но главное, чтобы победила команда – я работаю на неё. Особо никто не подкалывает, мы одна семья – радуемся все вместе. Что касается перекладины в первом тайме, то я целился думал, что забью, но попал в перекладину. Нужно работать дальше, чтобы в ворота попадать. Что касается нагрузок, то сначала было немного тяжело, но сейчас чувствую, что меня хватает на 90 минут», — передаёт слова Давиташвили корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.