Марков: надеюсь, голевая машина завелась. Было приятно забить 1-й гол за «Рубин»

Нападающий казанского «Рубина» Евгений Марков прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0). В этой встрече форвард забил единственный гол.

«Надеюсь, голевая машина завелась. Забить было очень приятно, это мой первый гол за «Рубин». Записки Шаронова до меня дошли, мы перестраивались на другую схему, были другие наставления, как действовать футболистам. Раз выиграли, значит, это помогло.



В моменте с голом у меня была задача принять мяч и сразу пробить. Пробил – попал, очень этим доволен. Как так выходит, что опять забил человек, который вышел на замену? Не знаю. А вы спрашивали у тренера? Если он не знает, то и я не скажу. Смысл в праздновании гола есть, но какой – пока говорить не буду. Игра была тяжёлый, «Арсенал» — очень хороший соперник, у них быстрые игроки, Ломовицкий и Лесовой, например, они здорово действовали на контратаках. Игра получилось тяжёлая, моменты были и у них, и у нас, но мы свои реализовали", — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.