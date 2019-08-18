Докампо: передаём записки, чтобы донести до игроков «Рубина» то, что мы хотим

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Думаю, сегодня мы владели инициативой, у нас было преимущество. Правда, не получилось создать очень много моментов, но в концовке забили гол, чего оказалось достаточно для победы.

С Сорокиным ничего особенного не происходит, просто он чаще пытается делать проникающие передачи. Понятно, что если мы хотим рисковать и получать чистый выход из обороны в атаку, то ошибки неизбежны.

Всегда есть ощущение, что соперник будет атаковать больше, чем атаковал до пропущенного гола. Мы всегда стараемся держать команду соперника далеко от своих ворот, иногда получается, иногда нет. Сегодня у них было несколько моментов в концовке, хорошо что не забили.

У нас есть определённые сложности в передаче игрокам информации во время игры. Иногда я сам не могу быстро говорить и донести до игроков то, что мы хотим. Поэтому мы пользуемся записками", — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.