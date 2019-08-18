Докампо: передаём записки, чтобы донести до игроков «Рубина» то, что мы хотим

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Думаю, сегодня мы владели инициативой, у нас было преимущество. Правда, не получилось создать очень много моментов, но в концовке забили гол, чего оказалось достаточно для победы.
С Сорокиным ничего особенного не происходит, просто он чаще пытается делать проникающие передачи. Понятно, что если мы хотим рисковать и получать чистый выход из обороны в атаку, то ошибки неизбежны.
Всегда есть ощущение, что соперник будет атаковать больше, чем атаковал до пропущенного гола. Мы всегда стараемся держать команду соперника далеко от своих ворот, иногда получается, иногда нет. Сегодня у них было несколько моментов в концовке, хорошо что не забили.
У нас есть определённые сложности в передаче игрокам информации во время игры. Иногда я сам не могу быстро говорить и донести до игроков то, что мы хотим. Поэтому мы пользуемся записками", — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.
- 18 августа 2019
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:26
-
18:24
-
18:14
-
18:11
-
18:01
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:35
-
17:23
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
17:09
-
17:04
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:14
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:43