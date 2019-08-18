«Динамо» — «Локомотив»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 18 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо»: Лещук, Плиев, Рыков, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Н'Жье, Филипп, Шиманьски, Шейдаев.

Запасные: Седов, Кардозу, Морозов, Панченко, Черных, Калинин, Ордец, Москвичёв, Грулёв, Жоаозиньо, Евгеньев, Рауш.

«Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Идову, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Титков, Куликов, Сулейманов, Тугарев, Коломейцев, Мурило, Магкеев, Живоглядов, Кверквелия, Джорджевич.

«Динамо» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (10) — на 6-м месте.