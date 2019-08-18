Черевченко: «Рубин» воспользовался нашей ошибкой, отсюда и такой результат
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).
«В первом тайме была позиционная игра, много борьбы. Во втором тайме „Рубин“ воспользовался нашей ошибкой, отсюда, к сожалению, и такой результат», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.
«Рубин», набрав 10 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (10) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 14 очков в 6 матчах.
В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Арсенал» примет «Оренбург». Оба матча пройдут 25 августа.
Марков: надеюсь, голевая машина завелась. Было приятно забить 1-й гол за «Рубин»
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