Черевченко: «Рубин» воспользовался нашей ошибкой, отсюда и такой результат

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

«В первом тайме была позиционная игра, много борьбы. Во втором тайме „Рубин“ воспользовался нашей ошибкой, отсюда, к сожалению, и такой результат», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.

«Рубин», набрав 10 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (10) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 14 очков в 6 матчах.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Арсенал» примет «Оренбург». Оба матча пройдут 25 августа.