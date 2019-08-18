«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Дэвид Кут, которому помогали судьи на линиях Дэниел Кук и Гарри Леннард.
Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором гола стал полузащитник хозяев Джон Ландстрем.
«Шеффилд Юнайтед», набрав четыре очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кристал Пэлас» (1) — на 14-м месте. Лидером АПЛ на данный момент является «Ливерпуль», который набрал шесть очков. Столько же очков у «Арсенала», но у «канониров» хуже разница забитых и пропущенных мячей.
В 3-м туре «Шеффилд Юнайтед» дома сыграет с «Лестер Сити». «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». Оба матча состоятся 24 августа.
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