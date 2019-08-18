Фабрегас отреагировал на интервью с расплакавшимся Моуринью

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на интервью с португальским тренером Жозе Моуринью, во время которого тот расплакался.

«Легенда. Мы тоже скучаем по тебе. Возвращайся поскорее, мистер», — написал Фабрегас в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он также возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику». За карьеру 56-летний специалист в общей сложности выиграл 25 трофеев.

Моуринью и Фабрегас работали вместе в период с 2014 по 2015 год в «Челси».