Фабрегас отреагировал на интервью с расплакавшимся Моуринью
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на интервью с португальским тренером Жозе Моуринью, во время которого тот расплакался.
«Легенда. Мы тоже скучаем по тебе. Возвращайся поскорее, мистер», — написал Фабрегас в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он также возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику». За карьеру 56-летний специалист в общей сложности выиграл 25 трофеев.
Моуринью и Фабрегас работали вместе в период с 2014 по 2015 год в «Челси».
Моуринью расплакался, когда рассказывал, как сильно скучает по футболу
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