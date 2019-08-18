«Динамо» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 августа в 19:00

Сегодня, 18 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Динамо» и «Локомотивом». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Локомотив», набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (5) — на 5-м месте в таблице.

С расписанием нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».