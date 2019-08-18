Гвардиола прокомментировал перепалку с Агуэро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перепалке с аргентинским форвардом Серхио Агуэро, которая случилась после замены игрока в матче 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур».

«Это было недоразумение. Серхио был расстроен, потому что он подумал, что я обвинил его во втором голе соперника. Эмоции накалились.

Мы играли очень хорошо, мы контролировали игру и создавали моменты против хорошей команды, но мы должны быть более хладнокровными в завершающей стадии атаки. «Тоттенхэм» создал два момента, но, к сожалению для нас, он оба их реализовал.

Наш прессинг и контроль были фантастическими, но мы не смогли выиграть матч. Болельщики скажут, что мы должны играть лучше, но я не знаю, возможно ли это", — цитирует Гвардиолу Squawka.