Рохо потребовал отпустить его в «Фенербахче»

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо стремится перейти в «Фенербахче», утверждает Goal со ссылкой на The Times.

По данным источника, футболист настаивает на том, чтобы манкунианцы отпустили его в стан турецкого клуба. Несколько недель назад «Эвертона» предлагал за аргентинца € 27 млн, но «Манчестер Юнайтед» отказался его продавать.

Рохо перешёл в «МЮ» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне 29-летний аргентинец принял участие в пяти матчах английского национального чемпионата (два — в основном составе) и отметился голом в свои ворота.

Российским болельщикам Рохо известен выступлениями за «Спартак» с января 2011 по июля 2012 года.