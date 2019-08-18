Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рохо потребовал отпустить его в «Фенербахче»

Рохо потребовал отпустить его в «Фенербахче»
Футбол / Англия 0

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо стремится перейти в «Фенербахче», утверждает Goal со ссылкой на The Times.

По данным источника, футболист настаивает на том, чтобы манкунианцы отпустили его в стан турецкого клуба. Несколько недель назад «Эвертона» предлагал за аргентинца € 27 млн, но «Манчестер Юнайтед» отказался его продавать.

Рохо перешёл в «МЮ» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне 29-летний аргентинец принял участие в пяти матчах английского национального чемпионата (два — в основном составе) и отметился голом в свои ворота.

Российским болельщикам Рохо известен выступлениями за «Спартак» с января 2011 по июля 2012 года.

Рохо прервал свой отдых в Доминикане, узнав о загадочных смертях туристов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент