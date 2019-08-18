Хавбек «Шеффилда» Ландстрем забил голы во всех четырёх топ-дивизионах Англии

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Джон Ландстрем записал на свой счёт своеобразное достижение. Он отметился забитыми мячами во всех четырёх топ-дивизионах Англии.
Ранее Ладстрем забивал в Чемпионшипе, третьем и четвёртом английских дивизионах. И смог отличиться уже во втором своём матче в АПЛ.
В матче с «Кристал Пэлас» во 2-м туре английской Премьер-лиги – 2019/20 он забил победный мяч своей команды.
Видео доступно на «Чемпионате».
2-й тур АПЛ стартовал в субботу, 17 августа. Лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Манчестер Сити» на своём поле разошёлся миром с «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2.
18 августа пройдёт ещё одна встреча «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».
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