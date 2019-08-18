Радимов — Семаку: молодец, ошибки надо уметь признавать
Главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов поддержал наставника первой команды сине-бело-голубых Сергея Семака, который раскритиковал работу судейской бригады в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0), но позже принёс извинения.
«Сэм, молодец! Ошибки надо уметь признавать, а это была ошибка! Граждане КДК, прошу учесть это, а также то, что футбол — это эмоции, и не всегда положительные! С уважением — всегда ваш Радимов!» — написал наставник «Зенита-2» в своём «твиттере».
После 6 туров «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Семака 14 очков. Свой следующий матч в чемпионате сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Уфой» (24 августа).
Семак извинился за то, что назвал судей матча с «Ахматом» козлами
- 18 августа 2019
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