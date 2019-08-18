«Динамо» — «Локомотив»: Филипп забил гол в дебютном матче за бело-голубых
Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп открыл счёт в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
На 3-й минуте встречи Филипп со штрафного пробил под перекладину, мяч от рук Гилерме влетел в сетку ворот «железнодорожников». Матч с «Локомотивом» стал дебютным для 25-летнего нападающего за «Динамо».
Напомним, Филипп подписал с московским клубом контракт сроком на четыре года. Его трансфер из дортмундской «Боруссии» обошёлся бело-голубым в € 20 млн. Он стал уже десятым новичком «Динамо» в текущее трансферное окно. В новой команде он выступает под 5-м номером.
В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
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