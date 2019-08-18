«Челси» — «Лестер Сити»: Маунт обокрал Ндиди у чужих ворот и открыл счёт

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Лестер Сити» открыт счёт. На 7-й минуте отличился нападающий хозяев Мэйсон Маунт.



Онинье Ндиди завозился с мячом у штрафной, Маунт выскочил из-за спины, отобрал мяч и пробил точно в дальний угол ворот Каспера Шмейхеля.

Видео доступно на «Чемпионате».

2-й тур АПЛ стартовал в субботу, 17 августа. Лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Манчестер Сити» на своём поле разошёлся миром с «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2.



18 августа «Шеффилд Юнайтед» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счётом – 1:0.

Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».