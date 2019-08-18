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Болельщики «Динамо» и «Локомотива» посвятили баннеры погибшему фанату «Спартака»

Болельщики «Динамо» и «Локомотива» посвятили баннеры погибшему фанату «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московских клубов «Динамо» и «Локомотив» перед очным матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги выразили свои соболезнования в связи с гибелью известного фаната «Спартака».

Алексей, известный также как Бахыт, попал в аварию 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Также фанаты «Динамо» почтили память бывшего главного тренера команды Виктора Прокопенко, который ушёл из жизни 18 августа 2007 года.

Матч «Динамо» — «Локомотив» проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив». В данный момент идёт первый тайм и «Динамо» выигрывает со счётом 1:0.

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