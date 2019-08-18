Карпин: проиграли «Уфе» из-за своих ошибок, сами подарили голы сопернику

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:2).

«Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику. Причём здесь недооценка? Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками.

Неправильно говорить, что искусственный газон оказал влияние на результат матча, хотя в случае с первым голом сыграл важную роль отскок. Но обе команды в равных условиях, поэтому дело не в этом.

Конечно, обменял бы приз лучшему тренеру месяца на сегодняшнюю победу. Но к сожалению так нельзя", — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает 3-е место с 11 очками в активе.