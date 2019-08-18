Карпин: проиграли «Уфе» из-за своих ошибок, сами подарили голы сопернику

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:2).
«Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику. Причём здесь недооценка? Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками.
Неправильно говорить, что искусственный газон оказал влияние на результат матча, хотя в случае с первым голом сыграл важную роль отскок. Но обе команды в равных условиях, поэтому дело не в этом.
Конечно, обменял бы приз лучшему тренеру месяца на сегодняшнюю победу. Но к сожалению так нельзя", — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает 3-е место с 11 очками в активе.
- 18 августа 2019
-
20:21
-
20:16
-
20:07
-
20:07
-
20:05
-
20:00
-
19:52
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:32
-
19:29
-
19:19
-
19:11
-
19:10
-
19:06
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:26
-
18:24
-
18:14
-
18:11
-
18:01
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:35
-
17:23
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
17:09
-
17:04
-
16:54