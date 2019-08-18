«Динамо» — «Локомотив»: Ал. Миранчук реализовал пенальти и сравнял счёт

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

На 28-й минуте встречи хавбек «железнодорожников» реализовал пенальти, мощно пробив под перекладину без шансов для вратаря. 11-метровый удар был назначен за фол Владимира Рыкова на Гжегоже Крыховяке. Интересно, что Миранчук пробивал пенальти дважды. Во время исполнения 11-метрового удара в первый раз кто-то из игроков вбежал в штрафную до удара и главный арбитр встречи Василий Казарцев попросил перебить стандарт. В первый раз Миранчук также переиграл Игоря Лещука.

Напомним, первый мяч в матче забил форвард «Динамо» Максимилиан Филипп. Немецкий нападающий пробил со штрафного под перекладину, мяч от рук Гилерме влетел в сетку ворот «железнодорожников».