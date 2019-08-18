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«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и возглавило турнирную таблицу ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и возглавило турнирную таблицу ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Московское «Торпедо» обыграло «Текстильщик» из Иваново в матче 9-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Итоговый счёт матча — 3:1.

Исход встречи во многом предрешило ранее удаление защитника гостей Дениса Фомина, который в течение двух минут получил два предупреждения. Счёт же в матче был открыт на 44-й минуте. Автором результативного удара стал форвард москвичей Иван Сергеев. На 48-й минуте Артур Галоян сделал счёт 2:0. На 60-й минуте Сергеев сделал дубль. Для форварда «Торпедо» этот гол стал восьмым в чемпионате. Точку в матче поставил полузащитник «Тесктильщика» Алексей Горюшкин.

«Торпедо» возглавило турнирную таблицу ФНЛ с 22 очками в активе. «Текстильщик» набрал 8 очков и занимает 15-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
18 августа 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
3 : 1
Текстильщик
Иваново
1:0 – Сергеев – 44, 2:0 – Галоян – 48, 3:0 – Сергеев – 60, 3:1 – Горюшкин – 89
Удаления: нет – Фомин, 15
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