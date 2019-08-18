«Алавес» обыграл «Леванте» в стартовом туре Примеры

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Алавес» обыграл «Леванте» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Обслуживал матч арбитр Сесар Сото Градо. В роли его ассистентов выступили Альфонсо Костойя Родригес и Карлос Альварес Фернандес.

Автором гола стал Хоселу, которому ассистировал Алейш Видаль.

Во 2-м туре «Алавес» на своём поле сыграет с «Эспаньолом». Матч состоится 25 августа. «Леванте» предстоит домашняя встреча с «Вильярреалом» (23 августа).

В минувшем сезоне «Алавес», набрав 50 очков, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леванте» (45) завершил сезон на 13-м месте в таблице. В первом круге прошлого сезона «Леванте» дома обыграл «Алавес» со счётом 2:1, во втором — команды разошлись миром — 1:1.