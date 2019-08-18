Рыков: если посмотрели VAR, значит, пенальти был
Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:1, перерыв).
«Пенальти нам чуть подпортил игру. Я ногу убирал. Если посмотрели VAR, значит, пенальти был. Но я ноги убирал, не играл в соперника», — сказал Рыков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч «Динамо» — «Локомотив» проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
«Локомотив», набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (5) — на 5-м месте в таблице.
С расписанием нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Динамо» — «Локомотив»: Ал. Миранчук реализовал пенальти и сравнял счёт
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