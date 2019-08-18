«Челси» — «Лестер Сити»: Ндиди компенсирует свою ошибку забитым мячом

«Лестер Сити» сравнял счёт в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» — 1:1. Отличился полузащитник гостей Онинье Ндиди.



Джэймс Мэддисон от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, Ндиди выпрыгнул и без помех головой вколотил мяч в сетку ворот.

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«Челси» — «Лестер Сити»: Маунт обокрал Ндиди у чужих ворот и открыл счёт

2-й тур АПЛ стартовал в субботу, 17 августа. Лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Манчестер Сити» на своём поле разошёлся миром с «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2.



18 августа «Шеффилд Юнайтед» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счётом – 1:0.

Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».