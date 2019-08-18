Сёмин первым из тренеров достиг отметки в 600 матчей в чемпионатах России
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» стал для наставника «Локомотива» Юрия Сёмина 600-м в чемпионатах России в качестве главного тренера.
72-летний специалист первым в истории турнира достиг этой отметки. Ближе всех к показателю наставника «железнодорожников» подобрался Валерий Газзаев, у которого на 115 матчей меньше.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».
«Железнодорожники» на своём официальном сайте уже поздравили с юбилейным матчем наставника: «Мы поздравляем Юрия Палыча! Впереди ещё много рекордов!».
К 75-й минуте счёт в матче «Динамо» — «Локомотив» — 1:1. В турнирной таблице Премьер-Лиги команда Сёмина занимает 6-е место. В 5 матчах «железнодорожники» набрали десять очков.
Сёмин награжден Орденом Александра Невского
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