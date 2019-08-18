В Румынии карета скорой помощи выехала на поле. Её водитель куда-то пропал
В матче 3-го тура второго румынского дивизиона между «Конкордией» и «Фарулом» произошёл забавный эпизод.
Один из футболистов «Конкордии» получил тяжёлую травму, и на поле выехала карета скорой помощи. Врачи стали оказывать помощь игроку, а затем погрузили его в автомобиль, водитель которого неожиданно куда-то ушёл. Когда он вернулся, то стал заполнять некие бумаги. В итоге матч был остановлен более чем на 10 минут.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» журналиста Эмануэла Рошу.
Травмированный футболист прошёл медицинское обследование, которое выявило у него перелом ключицы. Сегодня игроку сделают операцию, после которой он будет восстанавливаться на протяжении четырёх месяцев.
Матч завершился победой «Конкордии» со счётом 2:1.
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