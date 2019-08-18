Три ассиста и гол Забитцера помогли «РБ Лейпциг» разгромить «Унион»

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Унион». Встреча проходила в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай». Итоговый счёт матча — 4:0.

Героем встречи стал австрийский полузащитник гостей Марсель Забитцер, который поучаствовал во всех голах своей команды. Сначала он ассистировал Марцелю Хальстенбергу. Затем отличился сам забитым мячом после передачи того же Хальстенберга. После этого Забитцер также ассистировал Тимо Вернеру и Кристоферу Нкунку.

В следующем туре «Унион» сыграет в гостях с «Аугсбургом» (24 августа). «РБ Лейпциг» днём позже будет принимать «Айнтрахт».

В минувшем сезоне «РБ Лейпциг» занял 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» стал 3-м в турнирной таблице второго по силе немецкого дивизиона и в матчах плей-офф за повышение в классе по сумме двух матчей обыграл «Штутгарт» (2:2, 0:0).